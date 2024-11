Chenoa reconoce que "siempre" ha tenido el ‘Síndrome del impostor’: "Me hablo muy mal"

Este síndrome es un fenómeno psicológico que afecta a individuos que, a pesar de lograr éxitos y reconocimientos evidentes, dudan de su propia competencia y sienten que no merecen sus logros . A pesar de que Chenoa lleva décadas en el mundo de la música, la cantante confesaba que aún todavía no se siente merecedora de su reconocimiento.

"Mi madre me pegó hace unos días una charla como si tuviera cinco años. Me dijo 'Laura, stop'. Que me hable bien, porque me había escuchado hablarme mal", le contó Chenoa a Dani Martínez.