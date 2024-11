Pedri revela las multas a las que se enfrentan en el FC Barcelona por llegar tarde: "Si es día de partido siempre es muchísimo más"

A raíz de contarnos uno de sus momentos 'tierra, trágame', que fue el día que llegó cinco minutos tarde al entrenamiento con el FC Barcelona hace dos años tras quedarse dormido: "No sé por qué no me sonó el móvil, tenía decenas de llamadas pérdidas. Me vestí en 30 segundos, llegué y me estaban esperando para hacer la recuperación, entré rojo como un tomate". Afirmaba que tuvo que pagar una multa por esto.