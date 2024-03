Leo Harlem desvela que en sus películas tiene un doble y cuenta una divertida anécdota: "Llevaba un cabreo... se creía que era yo"

Leo Harlem: "Rafa me hace los dobles de todas las películas"

Leo Harlem, actor español y uno de los cómicos más reconocidos a nivel nacional, ha estado en 'Martínez y Hermanos' y nos ha dejado además de momentos graciosísimos, algunas confesiones que no sabíamos de él. Una de ellas ha venido cuando Dani Martínez le ha preguntado sobre algo que le había dejado alucinado: "Me han dicho que en tus películas necesitas un doble de acción", para posteriormente decirle que por qué cuando precisamente no es que hiciera películas del estilo de 'Misión imposible'.

El cómico español ha señalado que hay momentos en los que para provocar la risa "hay que caerse, darse un costalazo o incluso conducir". Es precisamente para estas cosas donde entra en acción, y nunca mejor dicho, su doble Rafa, que asegura parecerse mucho a él: "Me hace los dobles de todas las películas".

Además, ha confesado que es todo lo que no es él: "Es ingeniero cibernético del mundo digital, un crack. Y conduce, y yo no. Y él está casado, y yo no. En resumen, es como un Brad Pitt igual que yo", bromeaba Leo Harlem, provocando la risa del público. "Es un fenómeno", añadía.

La anécdota de Leo Harlem y su doble

A su vez, Leo Harlem ha contacto una anécdota que le ocurrió en donde -debido al parecido que tienen- confundieron a su doble con él. Ocurrió mientras les recogían para grabar una película (en donde intervenía su doble) por las mañanas. Leo Harlem es una persona muy activa y habladora. "Un día se sentó Rafa en el asiento del copiloto y se sentó a su lado Marta, una actriz que intervenía en la película", señalaba Leo.