Tamara Falcó revela el secreto mejor guardado de su boda: "Hubo un 60% de los invitados que no regaló nada"

Dani Martínez pregunta a Tamara Falcó por su boda con Iñigo Onieva y la marquesa desvela algunos de los secretos mejor guardados del enlace: ¿ cuál fue el regalo más repetido ? ¿cómo es posible que haya perdido algunos? Y, lo más impactante, ¿por qué el 60% de los invitados no regaló nada a la pareja?

“Ya ha pasado más de medio año de tu boda, ¿ya has abierto todos los regalos?”, ha preguntado Dani Martínez a Tamara Falcón, quien, haciendo una mueca, ha desvelado que más de la mitad de los invitados no les entregó obsequio alguno: “Hubo un 60% de la boda que no nos regaló”.