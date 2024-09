El cómico momento entre Xuso Jones y una viandante en 'Lo sabe, no lo sabe': ''Estás hecho un señorito''

Xuso Jones recorría las calles de Madrid en busca del próximo concursante de 'Lo sabe, no lo sabe' . Allí se encontraba a Dani, quien aceptaba la propuesta del presentador y ambos se lanzaban al reto con el que podría llegar a conseguir hasta 50.000 euros.

Pero, antes de contestar, el presentador y la joven protagonizaban un cómico momento al echarle ella años de más a él: ''Dígame'', le decía Marta a Xuso y él se lo reprochaba: ''Ya me has echado años encima con el 'dígame''. ''¿Qué edad me echas a mí?'', le preguntaba el presentador intrigado.