Isaac quiere 'volver a la vida': "Estoy muerto según el DNI y la AEAT, pero pago IRPF"

En este tiempo, Isaac ha realizado dos visitas al Registro Civil, otras dos a la Policía y tres más a la Agencia Tributaria y le ha sido imposible resolver su situación: "No aparezco en las bases de datos del DNI, ya que consto como fallecido, y no se me da ninguna solución. Ya no sé que hacer. Me dicen que es un error administrativo o informático, pero no me ofrecen ninguna solución", nos ha contado.