Recomendaciones para ir a la playa con nuestra mascota

Esta semana en IUMIUKY, Adrián Conde nos da unos consejos para ir a la playa con nuestra mascota. En primer lugar no debemos asumir que nuestro perro sabe nadar. Recuerda hidratarle con agua dulce para que no beba agua del mar y no darle grandes cantidades. Evita las horas de más calor para estar en la playa. Y recuerda siempre supervisarlo.