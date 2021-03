Desde que comenzó la pandemia del covid, el pasado 14 de marzo del año 2020, la cifra global del paro no ha parado de aumentar. La crisis económica que ha venido íntimamente ligada a la sanitaria, ha dejado a muchas familias en una situación de extrema vulnerabilidad que podría no haber hecho más que empezar.

"Le pedí a Dios que me diera una segunda oportunidad"

Efectivamente, Conrado tuvo un accidente de tráfico mortal en una calle céntrica de Madrid, pero no murió. "Yo tuve una conversación con Dios en ese momento y le pedí que me diera una segunda oportunidad, que me dijera lo que tenía que hacer en la vida. Después, me desperté en el hospital y estuve tres meses inválido, pero me recuperé", ha comenzado a contar el invitado.