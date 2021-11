Yasmany, sobre Sheila: “Pensaba que era una estaca de vampiro pero no, lo ha movido bastante bien”

Las primeras impresiones no suelen ser acertadas y sino que se lo digan a Yasmany , que ha sentido que su cita no iba a tener ritmo y le ha demostrado todo lo contrario.

Sheila hace unos años que descubrió su verdadero yo y que se lanzó a vivir la vida en su caravana. Es una apasionada del deporte, los viajes y la van life , pero según le ha confesado a Carlos Sobera no conocía al demonio de Yasmany. El presentador ha bromeado con ella sobre el nombre de su cita, pero cuando le ha visto, le ha gustado.

La cita de Yasmany y Sheila estaba siendo cordial, pero no ha comenzado a fluir hasta que no ha sonado la música. A Yasmany se le han despejado todas las dudas al ritmo de la música “Pensaba que era una estaca de vampiro pero no, lo ha movido bastante bien” y parece que a ella también. De hecho, al llevar al reservado la cosa ha fluido del todo y nos hemos quedado con las ganas de saber qué le ha dicho él a ella al oído.