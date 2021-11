A Adriano le gusta Matías: “Me gustan los tíos que te van a poner mirando para Rota no una divina de la muerte”

Adriano no ha tenido suerte en el amor, asegura haber tenido épocas locas y otras en las que se ha sentido engañado “me he creído todo lo que me han dicho”. Y aunque asegura que no busca grandes cosas “que le guste la playa, que le guste salir, entrar… Un poco de todo, un tipo normal, no pido un Adonis, una cosa normal, una cosa sencilla”.