Regina, a Rubén: “No tendría una segunda cita, eres Escorpio”

En ‘First Dates’ hemos escuchado todo tipo de excusas o motivos para dar calabazas, pero la frase “No porque eres Escorpio” nos ha sorprendido. Regina cree mucho en el Horóscopo y no está dispuesta a repetir experiencia con un Escorpio .

La cita de Regina y Rubén no ha terminaba de fluir y en el momento que Regina ha descubierto cuál era el signo de Zodiaco del hombre que tenía enfrente, las esperanzas de que la cosa funcionara han desaparecido. Rubén le ha preguntado a Regina por sus relaciones pasadas y ella le ha explicado que había tenido tres, de tres años cada una y siempre con chicos Escorpio.

“¡Qué casualidad!”, ha asegurado él sin saber que Regina no quería volver a tener nunca jamás nada con un Escorpio. Él no lo ha entendido del todo, pero ella se lo ha dejado claro en la decisión final “No tendría una segunda cita, eres Escorpio”. Rubén se ha quedado frío y ha dejado claro que cada persona es un mundo y que él no cree en el Horóscopo.