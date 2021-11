Lidia Torrent, al saber que Keko es de Marte: “Me tienes loca”

“Keko, me tienes loca”, ha exclamado Lidia Torrent al conocer la historia de Keko “Vengo de Marte y quiero demostrarle a mi cita que no soy de aquí… Desde que nací lo he sabido. A veces subo a Marte sin que la gente de aquí lo sepa, la gente cuando lo sabe me tratan como loco, mis padres me tratan como loco, pero ellos no saben que allí tengo otra familia”.