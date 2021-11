Javier rechaza a Merche tras descubrir que es abstemia: "No lo llevo muy bien"

Merche no bebe alcohol nunca

Javier es barman

Merche se dedica a las redes sociales, algo que no hace gracia a Javier

Javier y Merche han tenido buen feeling al comenzar la cena. Sin embargo, según ha ido transcurriendo, ambos han descubierto cosas del otro que no les terminan de encajar. Ella es una apasionada del fitness, y él lo es más del ‘fitness de semana’. “Uno de mis deportes favoritos es ir de restaurantes”, ha desvelado.

Por si fuera poco, Javier es barman, y se ha quedado de piedra al descubrir que su cita nunca bebe alcohol. “Soy abstemia de toda la vida. A lo mejor una vez al año me tomo una copa, pero no me gusta el sabor, ni la sensación”, le ha confesado.

La cita se ha seguido torciendo cuando Javier ha descubierto que Merche utiliza mucho el móvil. “Me dedico a las redes sociales, soy influencer. Sí que hago muchos directos, hablo mucho delante de la cámara. Cuando alguien me dice que deje el móvil le digo que no, porque es mi trabajo”, le ha explicado ella.