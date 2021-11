Paloma y el sexo: “Tengo menos experiencias sexuales que la Virgen María”

Paloma no ha tenido mucha suerte en el amor y ha venido a ‘First Dates’ en busca del hombre que le robe el corazón y le dé un poquito de vida en el tema sexual porque según asegura “ Tengo menos experiencias sexuales que la Virgen María”.

Al conocer a José la cosa ha pintado muy bien. Aunque no le ha sentado muy bien que le echara 43 años porque a ella no le suelen echar más de 25, ambos han disfrutado de una cena divertida, de momentos de risas y de mucha complicidad. Él ha tenido claro que Paloma era una mujer imprevisible y que no podía bajar la guardia.