Gisela cumple su sueño de bailar con Matías en 'First Dates': "El corazón me va a mil"

Gisela se define como una chica diferente: " Siempre soy un poco la alegría de la fiesta , que la gente se divierta y no esté apagada. Me gusta ser diferente. ¿Por qué tenemos que ser todos iguales?", comenta.

Esta comensal tiene un sueño en 'First Dates' y no un sueño cualquiera. La participante quería bailar bachata con Matías . "Sé que sabe bailar y es difícil encontrar a un chico que sepa bailar ", explicaba.

Como en el restaurante del amor, los sueños se hacen realidad, el camarero ha salido de la barra y se ha dispuesto a bailar con una entusiasmada Gisela. "Ha sido un puntazo, no me lo esperaba. Sueño cumplido, el corazón me va a mil", ha confesado muy contenta.