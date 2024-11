El baile más caliente de una soltera para cortejar a su cita: "Me puse un poco coqueta"

José, un marinero jubilado, será el siguiente en buscar el amor en 'First Dates'

José, un marinero jubilado de Santiago de Compostela, acude muy arreglado y con un ramo de flores al restaurante del amor de 'First Dates'. Es un apasionado del mar que tiene "muchísima cultura general" tras haber dado la vuelta al mundo varias veces. También afirma que ha tenido "más de 700" relaciones. Así lo cuenta al programa: "He ligado muchísimo por mi respeto, educación, saber estar y personalidad. Lo más importante. Me quedo con la última".

Al igual que otras personas se quedaban a "emborracharse", el marinero aprovechó su tiempo "cenando con mujeres". Además, antes de que el presentador se dirija a la entrada del restaurante para presentar a su cita, el soltero utiliza el posavasos para escribir un mensaje muy especial para la otra persona.

Carlos Sobera, en cuanto ha escuchado el pasado sentimental tan grande que ha tenido el soltero y ha visto la dedicatoria que ha hecho el marinero, se dirige al restaurante del amor para presentar a Ana, la cita de José.

Ana, al igual que el marinero jubilado, es una "apasionada" del mar. La soltera lleva 12 años sin haber vuelto a sentir lo que es el amor verdadero y al menos cinco años sin mantener relaciones sexuales.

El presentador de 'First Dates' aprovecha que se encuentra en la barra con Ana para entregarle la nota que ha escrito José en el posavasos y la soltera la lee en voz alta: "He dado vueltas al mundo y ahora he echado el ancla". Aunque le haya costado un poco leerlo, la soltera se dirige a la mesa para conocer a su cita muy intrigada.

"Me hubiese gustado que hubiera sido un poquito más alta y estilizada. Por lo demás está bien", explica el soltero al programa. El marinero también le regala el ramo de flores a la mujer, algo que le sorprende gratamente a Ana.

Mientras están cenando, tanto Ana como José tienen el momento perfecto para empezar a conocerse aún más y ver si fluye el amor. "Estudios... así importantes de carrera, no creo que tenga. Pero yo creo que tiene la mejor carrera, que es la que te da la vida", detalla la soltera a las cámaras de 'First Dates'. Parece que la mujer se siente muy atraída por el marinero jubilado.

Ambos coinciden en un montón de cosas; los dos están jubilados, viven solos porque sus hijos son mayores, tienen pensamientos muy similares y ambos quieren tener una persona con la que enamorarse y mantener relaciones sexuales. "El sexo va acompañado con el amor. Si no va acompañado con una pasión, un cariño hacia la otra persona... entonces eso ya no vale para nada", detalla Ana a su cita.

Jose y Ana se reúnen a la sala privada de 'First Dates' para bailar muy pegados al ritmo de 'The Pointer Sisters'. La soltera afirma a las cámaras que se puso un "poco coqueta" para cortejar a su cita y ambos protagonizaron uno de los momentazos más calientes del programa. "Me arrimé", explica el marinero jubilado a las cámaras de 'First Dates'.

