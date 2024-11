Una soltera revela a su cita que está con la menopausia: "Los llevo fatal. No puedo dormir por la noche"

Rafa, albañil muy fogoso y "apasionado", acude a 'First Dates' para encontrar el amor

"Te veo una chica muy maja", cuenta nada más sentarse el albañil a su cita

Un soltero llama a su amigo en medio de la cita para hablar de ella: "Está muy buena, hermano..."

Rafa, albañil muy fogoso y "apasionado" de Barcelona es el siguiente en acudir al restaurante del amor de 'First Dates'. Lleva ya un año sin tener pareja, se ve preparado para buscar a su media naranja y le encantaría mantener una relación "muy intensa".

"Yo si pasan dos mujeres por la calle; una de 30 y otra de 58, miro primero a la de 58 porque me gustan las señoras maduras", explica el soltero a las cámaras del programa.

Teresa, una señora "muy presumida y coqueta" a la que le encanta mimarse será la cita de Rafa. "Trabajar, trabajar, trabajar... desde los 13 años. Yo no sé lo que es irme de viaje. Es todo trabajar. La verdad es que no he disfrutado nada de la vida. Ahora he venido a buscarme una pareja", explica un poco decepcionada la cita del albañil.

Nada más conocerse, Rafa ya parece haberse quedarse prendado de su cita: "Me gusta su cara, su pelo... Más o menos lo que yo he pedido. Yo soy una persona que por amor haría lo que haga falta. Si tengo que salir de Barcelona e irme a Elche, pues me iré a Elche. No habría ningún problema. Pero hay que enamorarse". Teresa, por su parte, se ha fijado en sus "ojos de pillo", algo que también "le gusta".

Durante la cena, tanto Rafa como Teresa parecen estar muy ilusionados. Ambos han encontrado a un persona que encaja a la perfección con todos sus gustos. "Te veo una chica muy maja", cuenta nada más sentarse el albañil a su cita.

Además, aparte de que la soltera está muy pendiente de Rafa, Teresa desvela que tiene sofocos producto de la menopausia. "Los llevo fatal. No puedo dormir por la noche. Cuando no me levanto, me ducho. Lo paso muy mal. Y esto lo llevo por temporadas. Ahora estoy removida", detalla para 'First Dates'.

Sin embargo, a Rafa no parece importarle en lo más mínimo. "A mí no me gusta una mujer delgada. En la cita yo pedí una chica morena, extrovertida... Han tenido que ir a Elche a buscarla", cuenta entre risas durante la cena. Teresa se siente como en una nube conociendo al albañil. "Es un manitas. Eso es lo que yo busco", detalla la soltera.

"Tu impresión ha sido muy buena y, cada minuto que estoy hablando contigo, me resulta mejor. Te veo muy maja, muy bonita, agradable, simpática", confiesa a Rafa durante la cena a su cita. Teresa, conforme pasa más tiempo con el soltero, más convencida está de "llevárselo para Elche".

Las mariposas que tienen en el estómago Rafa y Teresa parecen despertarse en cuanto ambos acuden a la sala de intimidad total de 'First Dates' y se ponen a bailar muy pegados. "¡Me ha hecho tilín tilín. Me ha gustado, sí. Estoy muy contenta con él. Ha merecido la pena venir a 'First Dates", desvela a las cámaras del programa la soltera.

La decisión final de Rafa y Teresa

En cuanto se sientan los dos para dar su veredicto final en la cita, tanto Rafa como Valentina están muy hechos el uno para el otro. Se nota el amor en el ambiente y sus corazones parecen haberse unido.