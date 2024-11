Antonio, el soltero con más hobbies de 'First Dates': "Me hice piloto privado de aviones"

Antonio, un farmacéutico gaditano, será la cita de Alicia en 'First Dates'

"Es una chica muy sensual. La verdad que sí. Muy guapa. Muy femenina", explica Antonio tras un primer vistazo a su cita

Antonio, un farmacéutico gaditano de 43 años, es el siguiente en pasarse por el restaurante del amor de 'First Dates'. Una persona muy curiosa que le encanta inventar cosas y vivir experiencias "el tiempo que se pueda". Entre todas sus pasiones, que tiene muchas, adora los aviones: "Empecé hace 10 años, ya quise seguir avanzando y me hice piloto privado de aviones como hobbie".

"Si no la he encontrado en 44 años y me ha costado la vida... dudo yo que, en poco tiempo me la encontréis vosotros", cuenta con cierta ironía el soltero a Carlos Sobera. Antonio se fija siempre en las mujeres que lleven un estilo "pijillo" y busca a alguna persona que la sorprenda porque luego son más "versátiles".

Alicia es la persona elegida para ser la cita de Antonio. Es cantante y se considera "muy intensa", también es muy enérgica y adora hacer deporte. "A veces tengo amigos que me ven venir y se esconden", detalla en las cámaras del programa.

"Es una chica muy sensual. La verdad que sí. Muy guapa. Muy femenina", explica Antonio tras un primer vistazo a su cita. En cambio, para Alicia, el chico con el que la han emparejado, le transmite nerviosismo: "Ha querido como ayudarme... las manos le temblaban un poquito y majo. Me ha dado una buena impresión".

Durante la cena, Antonio descubre que Alicia es cantante de rock. Algo que descoloca, al soltero, que ya estaba muy nervioso. "Una carrera de cantante... yo no sé en qué momento está enfocada y en cuál no. Pero sí lo veo incompatible con mi vida", explica con ciertas dudas el farmacéutico.

"Que le guste grupos de heavy metal, rock... genial. Podríamos ir a ver un concierto juntos", cuenta la soltera a las cámaras de 'First Dates'. Aunque Antonio no hubiera visto con muy buenos ojos, ambos comparten su pasión por la música. Parece que tanto uno como otro están empezando a encontrar sus conexiones.

De hecho, Alicia no ve como un problema que Antonio tenga ya una hija. Sin embargo, ella quiere ser madre y el soltero no desea volver a tener otro pequeño. Además, el farmacéutico le echa varios años por encima: "¡Que me ha echado 37 años!", explica con cierta gracia la cantante de rock.

Tras la cena, y en cuanto llega el postre, tanto Antonio como Alicia se lo han pasado en grande. Ha habido mucha conexión entre ellos, pese a sus ligeras diferencias, el farmacéutico y la cantante de rock se sienten atraídos.

La decisión final de Antonio y Alicia

Sobre la pregunta de si volverían a mantener una segunda cita, Antonio es el primero en responder. "A mí me has encantado. Me pareces preciosa... Ahora, mentalmente... te lo voy a resumir en una frase... ¿Dónde estaba esta mujer hace 10 años para mí?", se sincera el farmacéutico.