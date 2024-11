La broma que gasta Carlos Sobera a una asesora fiscal soltera: "Presenté mis impuestos en tiempo y forma"

Montse , una asesora fiscal de Girona que se considera muy "jovial" y "alegre", viene al restaurante de 'First Dates' para ver si consigue encontrar al amor de su vida. Lleva cuatro años sin pareja y todas las que ha tenido no han conseguido llegar a algo más serio.

La gestora busca a una mujer que tenga una "cierta cultura" y con la que se pueda hablar de cualquier tema, como el arte, deporte o política. Carlos Sobera, en cuanto descubre que la soltera es asesora fiscal, decide gastarle una pequeña broma a Montse: "No tengo más preguntas, señoría. Solo puedo decir que presenté mis impuestos en tiempo y forma y espero que no vaya ninguna reclamación".

Montse, en cuanto vio entrar a su cita por la puerta del restaurante de 'First Dates', ya se quedó muy impresionada con ella. "¡Qué guapa!" , exclama la asesora fiscal. Además, parece que la primera conversación que mantienen es muy desenfadada y divertida.

Nada más empezar la cena, parece que Elisabeth ha cumplido en una primera impresión todo lo que busca Montse . Con la abogada puede hablar de todo y tiene mucha cultura en varios temas. "Se me nota a la legua que soy catalana", comenta la asesora fiscal entre risas con su cita.

Sin embargo, aunque pareciera que la cita pudiera fluir muy bien entre ellas, a Elisabeth "no le gusta" el acento catalán . Además, cuenta a las cámaras del programa que no lo ha hablado nunca. Algo que contrasta, y mucho, con la asesora fiscal, que piensa en catalán y luego en castellano para articular palabras.

Montse, en cuanto descubre que Elisabeth es teniente reservista, desvela a las cámaras que "nunca" le gustado ni el ejército ni nada relacionado con el mundo militar. "Yo no me siento española para nada", cuenta a 'First Dates'.