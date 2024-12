"Llegué, me encontré la puerta abierta, y lo primero que hice fue coger un cuchillo de la cocina e ir registrando habitación por habitación", ha contado en directo en el programa.

El periodista es claro y ha dicho que no hubiera dudado en emplear el utensilio en caso de haberse encontrado con los atracadores. "Si me hubiese encontrado al ladrón y me hubiese plantado cara, probablemente hubiese hecho uso del cuchillo", ha dicho.