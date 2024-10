Un soltero engaña a su cita en mitad de la cena: "Me imagino que algo oculta..."

Agapito, un hostelero jubilado de 68 años y originario de Alicante, es el siguiente en acudir al restaurante del amor de 'First Dates'

Agapito engaña no le es sincero a Vicky, su cita

Agapito, un hostelero jubilado de 68 años y originario de Alicante, es el siguiente en acudir al restaurante del amor de 'First Dates'. Una persona que le encanta su nombre y la que ya ha tenido una larga trayectoria profesional. "Con 14 años empecé trabajando en el hotel Regina. Con 16 años, empecé a trabajar en el hotel Palace y he estado cuatro años en el Congreso de los Diputados", cuenta a Carlos Sobera.

"Yo he escuchado cosas fuertes, pero no las puedo contar", explica Agapito a las cámaras del programa sobre su etapa de hostelero en el Congreso de los Diputados. El soltero ha estado 42 años casado y, a partir de ahí no ha vuelto a tener nada más, por lo que busca a alguien con quien convivir el resto de su vida. "Busco una mujer alta, guapa, esbelta, buen cuerpo...", desvela a las cámaras del programa.

Vicky, una costurera jubilada de 60 años será la cita de Agapito. Se considera una mujer "luchadora" porque ha trabajado y ha sacado adelante a su familia "con mucho orgullo". También se encuentra en un muy buen momento de su vida: "Estoy feliz portodo lo que he hecho", cuenta a las cámaras del programa.

En cuanto mantienen un primer contacto, Agapito rápidamente cae rendido ante la belleza de su cita. "¡Jolín, vaya hembra que me han traído!", cuenta con gran entusiasmo el soltero. Además, el hostelero jubilado aprovecha para contarle el gran parecido que tiene con Rocío Jurado.

En cuanto empiezan a cenar, Agapito empieza a hacer gala de su pasado como hostelero. Sin embargo, no consigue lograr que su cita se vea atraída. "Soy una persona que, de política, ni me hables", cuenta la soltera a las cámaras de 'First Dates'. Además, la costurera jubilada piensa que la persona que le ha tocado es un poco más mayor que ella. Parece que el amor no ha florecido entre nuestra pareja.

Agapito decide ponerse directo con Vicky en cuanto ella le pregunta lo que busca: "Pues una persona así como tú. Simpática, agradable, guapa... Para salir a bailar, tomar una cerveza... No estar solo. Justo hace ahora cuatro años que me divorcié".

"Me he quedado un poco sorprendida en el sentido de su separación", alucina Vicky con la situación de Agapito. Ella cree que el soltero ha podido ser infiel a su exmujer, sin embargo, el hostelero jubilado asegura que no la engañó nunca. "Yo, para mí, que algo ha habido, porque no es normal", cuenta la soltera.

El soltero cuenta también que, en la zona en la que vive, no ha encontrado a nadie interesante. Sin embargo, Agapito revela a las cámaras de 'First Dates' que mantiene una aventura con otra persona: "Estoy con una inglesa a medias... Estamos a medias porque estamos enfadados. Ella me ha dicho que la relación está muy tirante. He venido un poco aquí para darle a ella en los morros porque lo que me ha hecho está muy mal".

Vicky está muy insegura de Agapito. "Me imagino que algo oculta...", cuenta la soltera a las cámaras de 'First Dates'. Sin embargo, lejos de decir la verdad, el hostelero jubilado sigue engañando a su cita: "Ese es el problema mío. Que soy muy sincero y hablo todo".

La decisión final de Agapito y Vicky

Todo el clima de inseguridad y las mentiras que han habido en la cena entre Agapito y Vicky han hecho que la soltera no se fíe del hostelero. De hecho, es al final de la cita cuando el hostelero jubilado se sincera con ella: "He estado en una relación con una chica inglesa para que no pensaras mal de mi. Era una relación de amistad."