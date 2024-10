La timidez de un soltero aleja a su cita en 'First Dates': "Por más que lo intento, no lo puedo conocer"

El restaurante del amor se vuelve abrir para recibir a Hugo , tiene 42 años, es publicista, viene de Madrid y se considera bastante tímido. La chica que busca debe ser afín a él, muy educada y que no le guste el postureo. Además, le tiene que atraer físicamente y si puede ser, que sea morena y le guste pasárselo bien.

Carolina es la cita de Hugo, entra en 'First Dates' sonriendo y asegura que está así todo el día: "Soy muy risueña". Es comercial y vive en Alcorcón, Madrid. Se considera una mujer divertida y señala que sus amigas con ella nunca se aburren.

Durante la cena, la timidez de Hugo y sus nervios, le hacían estar un poco tenso , pero parece que con la sonrisa de Carolina, poco a poco esa tensión se iba disipando. Hugo le contaba a su cita que tiene una hija de 12 años y ella a su vez indicaba que también tenía dos hijos. "Yo prefiero conocer a alguien que tiene hijos porque creo que te puede entender más que el que no es padre aún", añadía Carolina.

Respecto a los gustos musicales, estos solteros no han tenido suerte, a Hugo le gusta el rock y no sabe bailar y a Carolina le gusta la bachata y le encanta bailar, ¿esto podrá ser determinante para una segunda cita?

La cita avanzaba y Carolina se mostraba interesada por las aficiones de Hugo o lo que le gusta hacer en su tiempo libre. Sin embargo, la timidez de Hugo provocaba que le costara abrirse con su cita y no sabía como explicarle lo que le gusta hacer, solo le decía que es un chico sencillo que le divierte su trabajo, a lo que su cita apuntaba: "Por más que lo intento, no lo puedo conocer, no veo ese Hugo que a lo mejor se esconde detrás".