Un soltero deja con la boca abierta a su cita: ''Siempre con la manguera en la mano, soy el que más la ha metido''

Diego y Joaquín se han gustado desde el principio y su cita no ha podido ir mejor

Diego no está pasando por su mejor momento después de que el hombre con el que llevaba 10 años decidiese cambiarle por su compañero de trabajo, algo que le rompió por completo. Pero ahora, nuestro soltero acude a ‘First Dates’ para intentar borrar el dolor y así encontrar el amor de nuevo.

Se considera un apasionado del deporte, es fisioterapeuta y busca a un chico al que le guste el deporte tanto como a él porque lo considera un estilo de vida y es algo muy importante para él. Cenará con Joaquín, que se considera un disfrutón porque le encanta ''disfrutar a tope'' y afirma que se entrega muchísimo. Nada más verse, aunque ambos se han puesto algunas pegas, se han gustado.

Ya en la mesa, ambos han compartido sus gustos y aficiones, pero no han estado de acuerdo en algo muy importante para Diego, el deporte. Joaquín le ha confesado que no hace deporte y él se ha quedado muy sorprendido ante su confesión. ‘’Yo me suelo levantar a las 6:30h todos los días para poder ir a entrenar antes de trabajar’’, le confesaba Diego y Joaquín se mostraba muy compresivo: ‘’Yo si quieres te acompaño y te veo cómo lo haces’’, y Diego no podía evitar reírse ante su propuesta.

Diego y Joaquín se han llevado muy, pero que muy bien durante su cita y se han mostrado super afines, Joaquín ha bromeado y su cita se ha quedado boquiabierta: ‘’Todo el día con la manguera en la mano. He trabajado de gasolinero, entonces todo el día con la manguera en la mano, he sido el que más la ha metido’’.

La conversación ha subido poco a poco de tono y los dos se han lanzado a hablar sobre sus gustos sexuales. ‘’Este lo que quiere es un polvazo y directo, no ha dudado ni un momento’’, confesaba Diego a las cámaras. ''Me va mucho el morbo, empezar con un buen calentamiento, juegos, me gusta mucho besar, que me besen, tocar’’, le ha confesado Diego a Joaquín y éste estaba completamente de acuerdo con su cita.

Diego y Joaquín han salido de la cena felices e ilusionados directamente a la sala de ‘First Dates’ para conseguir más intimidad y no lo han dudado a la hora de darse un beso, bueno, un par.

La decisión final

Después de unos cuantos besos y abrazos, y muestras de cariño constantes, nuestros solteros se han reencontrado para tomar una decisión ¿saldrán juntos del restaurante del amor?

Joaquín se mostraba muy sincero con su cita: ‘’No esperaba lo que me iba a encontrar y la verdad que ha sido para bien’’. Diego, también se sinceraba: ‘’Yo soy un tío clásico, me gusta conocer a un tío para tener pareja, pero el hecho de poder darle un beso y tontear también me gusta’’.