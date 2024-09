Una soltera se enamora de su cita a primera vista: ''Eres el hombre que siempre he buscado''

Rocío llega a ‘First Dates’ con muchas ganas de encontrar al hombre perfecto y que le apoye en su gran sueño de ser una reggaetonera flamenca famosa. Nuestra soltera confiesa que siempre ha sido de relaciones largas, pero afirma que nunca ha encontrado a alguien que le llene del todo. Nuestra soltera busca un hombre ''que vea la vida con un par'', pero que a la vez sea una persona dulce, cariñosa, amorosa y que le trate como una reina porque ‘’se lo merece’’.

Cenará con Juan, un pianista y comercial de 43 años con quien Rocío se ha quedado realmente impresionada: ‘’Qué ojos, es alto como a mi me gustan los hombre porque yo soy alta’’. Juan ha reconocido a su cita nada más verla porque ella ganó un concurso de copla por la televisión y se ha mostrado muy, pero que muy interesado en la vida de su cita porque le ha gustado nada más verla.

Nuestro soltero le ha revelado a su cita que ahora intenta pasar mucho más tiempo con sus tres hijas y eso a ella le ha encantado: ‘’Es muy bonito, me gusta mucho un hombre que se preocupe por sus hijos porque eso dice mucho de las personas’’. Rocío y Juan se han ido abriendo poco a poco y ella le ha confesado su mala suerte en el amor: ‘’Después de mi divorcio he tenido un par de parejas y me han sido infiel y eso yo no lo perdono porque pienso que el que es de esa condición vuelve a serlo’’.

El horóscopo ha sido uno de los temas claves en su conversación en cuanto Juan le ha preguntado a Rocío por su signo, y cuando ella le ha revelado que era Tauro, él solo ha podido exclamar: ‘’Lo sabía’’. Rocío se ha mostrado totalmente encantada con él y así se lo ha hecho saber: ‘’Me has caído bien, eres muy guapo’’, y él le ha devuelto el piropo sin dudarlo: ‘’Cuando te he visto he dicho 'vaya morenaza’ me has dado muy buena impresión’’.

Nuestra soltera, muy ilusionada ha confesado ante las cámaras que Juan le había gustado mucho: ‘’Me parece un 10 tiene que haber algo, Dios quiera que no haya nada porque para mí es el hombre perfecto’’. Para sorprender a su cita, Rocío se ha lanzado y ha querido cantarle una copla delante de todo el restaurante. La increíble actuación de nuestra soltera ha dejado a todo el mundo boquiabierto y sobre todo a su cita, que no ha podido evitar mostrar su sorpresa ante su gran talento.

La decisión final

Tras una cita increíble, Rocío y Juan se han vuelto a ver las caras, pero esta vez para decidir si marcharse juntos o no ¿Qué decisión tomará cada uno?

‘’Eres el típico hombre que siempre he buscado, a no ser que me hayas engañado. Físicamente eres muy guapo y muy elegante’’, le confesaba Rocío a su cita un poco tímida y afirmaba querer una segunda cita con él.