A una soltera no le importa que su cita de ‘First Dates’ tenga poca experiencia sexual: “Soy educadora”

Ni Diego ni Natalia han tenido una pareja formal. Natalia le ha contado que no encontraba a chicos que se quisieran comprometer y él le ha explicado que no es un chico de tener sexo en una noche. A él le gustan las cosas poco a poco y bien hechas, algo no muy habitual en gente de su generación. Ella ha tenido la sensación de que Diego no había tenido muchas experiencias sexuales, pero no le ha importado porque todos hemos pasado por el proceso y “yo soy educadora, estoy acostumbrada a enseñar, todo se tiene que aprender”.