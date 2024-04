El miedo de una soltera ante su cita en ‘First Dates’: “Que fuera un pijo repeinado”

Descubre cómo era la cita que hubiera horrizado a Victoria en ‘First Dates’

Juan Manuel ha llegado a ‘First Dates’ en un momento perfecto de su vida “estoy en un buen momento para dejar que la vida me sorprenda”. Ha tenido tres parejas más o menos serias y ha aprendido algo de todas ellas. Le encanta viajar “es lo único que pagas y te hace más rico”. También le ha contado a Carlos Sobera que le gustaban las energías “mi hobbie es todo lo que tiene que ver con el conocimiento y el comportamiento humano”. Le gustaría que su cita fuera una mujer con buena energía y sea buena gente. Asegura que el físico no es importante, pero si tiene “pecho voluminoso y cintura voluminosa, que cuide su cuerpo y que me atraiga algo energético al tenerla cerca”, mejor.

Victoria, su cita, está buscando una relación de completa confianza con su pareja, que pueda tener su espacio y salir con sus amigas sin que suponga un problema. Los chicos le gustan más altos que ella, atléticos, con barba y si puede ser con tatuajes. La primera impresión de Juanma al ver a Victoria no ha sido mala, pero tampoco buena “no me ha transmitido nada enérgico”.

Ya sentados en la mesa, Juan Manuel ha querido saber si Victoria estaba abierta al amor y ella le ha dicho que no lo sabía “me encuentro con cada gilipollas…”. Él le ha dado la razón y han hablado de lo mal que estaba el mercado. Ella le ha contado que había bastante gente que le había desaparecido. Victoria se define como “bastante personaja, pero con responsabilidad afectiva”. A Juan Manuel le ha gustado saberlo porque siente que las personas que van a terapia tienen ventaja.

Él le ha contado que en este momento no estaba en terapia, pero que había estado y que había trabajado mucho el tema del autoconocimiento, la espiritualidad y las energías. Juanma ha querido saber qué tipo de relación buscaba su cita y ella le ha dicho que algo cerrado, pero no tradicional porque ella necesitaba tener su espacio. El soltero lo ha entendido y le ha confesado que él estaba abierto a todo.

Los solteros han estado de acuerdo en que nunca se viaja lo suficiente y Juanma le ha recomendado viajar sola porque es una gran experiencia de vida. Ella ha querido saber si su cita era creyente y él le ha dicho que no “¿Tengo pinta?”. Ella ha hablado de casarse y le ha confesado que se le estaba pasando la ilusión de casarse e incluso, de tener hijos “hay muchos niños para adoptar”.

Él ha querido saber por qué no tendría hijos “¿Por el cuerpo?” y le ha dejado claro que él no quería tener hijos, pero que adoptar le parecía una buena opción. Una confesión muy segura que ha hecho que Victoria se echara para atrás “yo no lo tengo claro, pero esa rotundidad me hace dudar”.

Victoria le ha confesado que tenía mucho miedo a que su cita fuera un pijo repeinado, con olor a Brummel y a caspa, y que había respirado tranquila al verle. De Juanma le ha gustado mucho que tuviera barba, pero le hubiera gustado que tuviera un cuerpo más atlético “su estructura no me ha gustado”. Los solteros han seguido bromeando con la posibilidad de que su cita fuera un pijo “de los que dicen ‘ni machismo ni feminismo”.