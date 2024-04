Un soltero bromea sobre el deseo de su cita en ‘First Dates’ de ser padre: “¿Puedes parir?”

Descubre cómo Yann y Stefano van encontrando barreras que hacen imposible que tengan una relación

A Stefano le apasiona viajar, pero no de mochilero como a su cita en ‘First Dates’

Un soltero siente “el corrientazo” y hace match con su cita de ‘First Dates’

Yann lleva soltero diez años y no sabe muy bien el motivo, “mala suerte, supongo”. Cada vez que intenta tener algo con un chico le dura como mucho tres o seis meses. Le ha explicado a Carlos Sobera nada más llegar a ‘First Dates’ que su cita le gustaría que fuera un hombre con educación, cultura, que le guste la naturaleza… “Me gustaría tener una familia y adoptar dentro de cinco diez años, me visualizo muy bien como padre”. Físicamente le gustaría conocer a un tipo alto, deportista, con bonita voz y una gran sonrisa.

Stefano, su cita, es un apasionado de los viajes y lleva tatuados en su pierna los nombres de todos los lugares que ha visitado. Se han saludado con una gran sonrisa y Stefano ha sentido que Yann tenía un cuerpazo. Los dos son franceses y Yann le ha contado que pasaba seis meses en cada país. Es monitor de escalada y metre de restaurantes.

Yann alucina al ver que su cita no se pide postre: “Estoy a dieta”

Yann se ha sorprendido al ver que Stefano no pedía postre, pero su cita le ha dicho que estaba a dieta. Él es mucho de dulce y dieta no necesita “necesito comer más, hago mucho deporte”. Stefano le ha contado que iba al gimnasio, que tenía una rutina semanal y que descansaba los jueves.

El soltero ha querido saber qué buscaba Stefano en una relación y él ha sido muy claro, necesita a un chico que sepa lo que quiere, con personalidad, simpática y sí, un punto de locura “total”. Tiene claro que “abdominales tiene la mayoría de la gente, pero personalidad, no”. A los dos les gusta mucho viajar y Yann le ha dicho que bailar era lo que más le gustaba, algo que su cita ya no hace demasiado.

Stefano no está dispuesto a perder sus ratos de soledad estando en pareja: “Voy al cine, a cenar…”

Stefano le ha contado que hacía muchas cosas solo “el cine, cenar…”. Es un chico solitario y aunque tenga pareja, no quiere perder su independencia. Yann le ha dicho que quería tener hijos y él le ha dicho que no quería, otra cosa más que les ha comenzado a separar. Yann le ha dicho que igual le gustaría adoptar y no ha pillado la broma que le ha hecho su cita “no puedes parir”. Algo que a Stefano tampoco le ha encajado “le faltaba chispa”.

Yann ha querido saber qué tipo de viajes hacía Stefano y él le ha contado que tenía pendiente hacer un viaje de mochilero. A él también le encanta viajar y le ha dicho que le gusta mucho estar en el país un tiempo, trabajar y descubrir la cultura y la gente del país.