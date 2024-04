Un soltero siente “el corrientazo” y hace match con su cita de ‘First Dates’

Descubre por qué a Jorge sus amigos le llaman ‘el guerrero milenario’: “Me tocaba la más fea”

Todos los meses de noviembre con el movimiento Movember (evento en el que los hombres se dejan creer el bigote en noviembre), Jorge se dejaba bigote y un mes de noviembre se dejó barba, le dijeron que le quedaba bien, comenzó a ligar y ya no cree que se la vuelva a quitar. Aparenta ser un tipo duro, pero es bastante tímido y cariñoso “detallista, pero romántico, no mucho”. En el aspecto sexual se considera activo, cariñoso y “me gusta mucho el tema”.

Elena, su cita en ‘First Dates’, siente que cuando los chicos sienten que les prestas atención “se acojonan, huyen”. Al verla, Jorge ha tenido una buenísima impresión y le ha dicho que él era electricista “tengo mucha chispa”, un chiste malo que a su cita le ha hecho reír “me considero inteligente y divertido”. Al saber que Elena era de Valencia, le ha contado que su hermano vive allí y que había ido un par de veces. Ella no se imaginaba a un chico con pinta de buenazo y se ha llevado una sorpresa.

Mientras que elegían la cena, Elena le ha dicho que no se iba a pedir espaguetis y él le ha dicho que se podía pedir pasta porque hacía mucho deporte. La soltera le ha dicho que ella también era muy deportista, pero ha flipado al saber que él practicaba rugby subacuático “Pertenezco a la Selección Española y estoy orgulloso de ello”. El soltero ha querido saber si Elena era más de playa o de montaña porque él, era de playa. Eso sí, le ha dicho que las playas de Valencia no le gustaban demasiado porque buceaba y en ellas no había mucha visibilidad.

Jorge, ‘el guerrero milenario’ que se sacrifica por el grupo: “He tenido que conquistar a la más fea”

Sexualmente, Jorge le ha confesado que era bastante activo, pero que la chica le tenía que atraer. A ella le ha chocado esa reflexión porque sueles estar con alguien que te resulte atractivo y no ha podido contener la risa al saber, que Jorge en ocasiones había tenido que bailar con la más fea. Le ha contado que, si estaba con sus amigos y había “tres para tres, y me he tenido que quedar con la menos agraciada porque mis amigos querían a las guapas. Me llamaban el guerrero milenario porque me encargaban ir a por la inalcanzable o a por la fea y yo iba con mi mejor sonrisa”.

Jorge siempre va con una sonrisa a todo el mundo y se siente un poco el salvavidas de sus amigos. Algo que su cita no ha terminado de entender “¿Por qué hacen esto? No te puedes fiar de nadie”. Ella ha querido saber qué buscaba y Jorge le ha dicho que se había cansado de ser un poco picaflor y que ya quería algo serio, algo que ella no encuentra porque tiene la sensación de que los chicos se asustan con mucha facilidad.

A Elena le asusta la distancia: “Si me cuesta quedar con la gente de Valencia, imagínate”

En pareja, el soltero le ha dicho que era bastante detallista y cariñoso, justo lo que pidió Elena, pero la distancia no la convencía “si me cuesta quedar con la gente de Valencia, imagínate, Madrid”. Él le ha dicho que no tendría problema en cambiar su lugar de residencia y que tiene claro que tenía que vivir cerca del mar y Valencia podía ser un buen sitio.