El romántico mensaje de Dani G. a su novia Bea Retamal desde ‘First Dates Café’: “No he conocido nunca a una chica como ella”

Tienes un minuto para decirle a tu cita que…, ha sido la prueba que le ha tocado y este el bonito mensaje que le ha mandado a su pareja “Yo le diría que no he conocido nunca a una chica como ella, por eso estoy con ella. Que me alegra las mañanas, el café aunque no esté aquí y las noches, y que me da mucha vidilla porque de vez en cuando tenemos nuestras cosillas. Calientes y menos calientes, y es maravilloso”.