'First dates café' se estrena el lunes 13 de diciembre a las 14.00 horas en Cuatro con Jesús Vázquez como anfitrión

Dani G. ('La isla de las tentaciones' o 'Solos'), los mellizos Frigenti y Yulia Demoss forman el staff del nuevo restaurante del amor

Jesús Vázquez, de su nueva aventura en Cuatro: "El mediodía es un momento perfecto para tener una primera cita"

El restaurante del amor se lanza a la conquista del mediodía y lo hace desde el próximo lunes 13 con el estreno de 'First dates café'. Jesús Vázquez se pone al frente de esta nueva aventura en el tercer formato del dating show tras 'First dates' y 'First dates crucero' y lo hace con novedades y sorpresas.

Los comensales en este nuevo programa no solo llegan buscando el amor, también habrá sitio para encontrar la amistad en desenfadados encuentros diurnos: charlas en la barra, aperitivos en las nuevas mesas altas del restaurante, dulces postres compartidos en el sofá del amor... Y es que el restaurante más famoso de la televisión abre sus puertas de lunes a viernes a partir de las 14.00 horas para dar cabida a todos aquellos que creen en el amor y la amistad a cualquier hora del día.

Jesús Vázquez se embarca en esta nueva aventura convencido de que el amor puede surgir a primera vista, tal y como él mismo ha podido comprobar en algunas citas del restaurante, e ilusionado por convertirse de nuevo en este formato en el ayudante de Cupido:

"Creo firmemente en el amor a primera vista incluso antes de la primera cita porque en mi caso personal fue así, en el tiempo que llevo haciendo 'First dates crucero' y 'First dates café' he visto que el amor surge entre dos personas en un instante y que en algunos casos incluso tenemos noticias de citas que a día de hoy siguen adelante".

El amor puede surgir en lugar más inesperado pero también en el momento que menos imagines y es que, ¿Qué momento del día es mejor para tener una cita a ciegas? Jesús Vázquez tiene claro que el mediodía tiene muchas posibilidades...

"Todos los momentos son buenos para el amor pero yo creo que las cenas románticas están demasiado sobrevaloradas porque se les pone demasiadas expectativas, para una cena romántica uno se pone especialmente guapo y preparar todo al detalle, pero igual por la mañana en una barra como la de 'First dates café' con una simple mirada salta la chispa".

Aunque Jesús mantiene una relación estable desde más de 20 años, el presentador del nuevo programa de Cuatro nos ha confesado que, de atreverse a una cita a ciegas con un desconocido, habría algunas cosas que le harían levantarse del encuentro y salir huyendo:

"Hay temas en los que yo soy un poco beligerante y por eso no me metería en asuntos como la política o la religión, eso preferiría no tocarlo, pero si hay algo que me haría sin duda levantarme de la mesa eso sería el tema de los olores, soy un poquito maniático, si hay un olor que no me resulta agradable ya no puedo seguir con la conversación con esa persona".

Jesús Vázquez y el secreto para llevar 20 años con su pareja

El presentador de 'First dates café' es sin duda la persona idónea para recibir a todos aquellos que buscan el amor y para orientarles en su camino hacia la vida en pareja. Jesús lleva junto al que es ahora su marido, Roberto Cortés, dos décadas. ¿Tiene el gallego alguna fórmula secreta para que la llama no se apague?

"Yo creo que la fórmula secreta del amor no existe, yo opino que el amor no lo escoges tú, si no que es el amor el que si te considera digno te elige a ti, uno no puede evitar enamorarse, no se puede controlar, pero una vez que eso pasa el amor hay que cuidarlo, hay que echarle de comer a diario, hay que llevar flores, hay que acariciar, hay que besar, hay que sorprender con las entradas para la película que quiere ver y que acaban de estrenar... si no el amor se muere y se nos rompe, como diría la más grande".

Así son los nuevos (y románticos) rincones de 'First dates café'