Dani García ('La isla de las tentaciones 2' y 'Solos') forma parte del staff de 'First dates café'

Dani G. habla para Cuatro.com sobre sus sentimientos hacia Bea Retamal y confiesa cuáles son sus planes de futuro con ella

Dani G., de Jesús Vázquez: "Trabajar con él es un regalo, nos hace sentir como en casa"

'First dates café' llega al mediodía de Cuatro. El restaurante del amor se atreve con las citas diurnas y lanza un nuevo formato en el que la cambia el escenario, el menú y sobre todo la idea del programa. Y es que en 'First dates café' no solo hay espacio para el amor, los que quieran encontrar una relación de amistad también tendrán su sitio en el programa que llega el próximo lunes 13.

Con Jesús Vázquez al frente, 'First dates café' pretende darle un toque especial (y romántico) a las mañanas de la cadena con nuevos espacios en el restaurante del amor y con un equipo renovado. Parte de este nuevo staff es el polifacético Dani García.

Le conocimos en 'Mujeres y hombres y viceversa' pretendiendo a Cristina Caamaño, descubrimos su lado más picante en su paso como tentador en 'La isla de las tentaciones 2' y nos terminó de conquistar en el pisito de 'Solos' junto a Bea Retamal, la que se ha convertido en su chica.

Dani G. se enfrenta a esta nueva aventura con muchísimas ganas y convencido de que se trata de la gran oportunidad de su vida. El nuevo camarero de 'First dates' se muestra encantado con su nuevo trabajo en televisión: "Esto para mí es pasar de un lado a otro, de ser participante o concursante de un reallity, a formar parte de un equipo y estar en reuniones creando un programa me encanta y estoy deseando aprender, escuchar y que funcione, que es lo más importante".

Dani G. ha tenido una especial mención para el anfitrión de 'First dates café', Jesús Vázquez, una persona de la que cree que puede llegar a aprender grandes cosas: "Él ha sido uno de los mejores regalos de este trabajo, me sorprendió muchísimo cómo nos trata de tú a tú y lo fácil que nos lo pone siempre, nos hace sentir como en casa, estoy agradecidísimo de trabajar con él".

Dani G. habla de Bea Retamal y de sus planes con ella

Dani García sabe muy bien lo que es eso de enamorarse frente a las cámaras. Hace tan solo unos meses, el camarero de 'First dates' conoció a la que se ha convertido en su chica, Bea Retamal. Todo ocurrió en el pisito de 'Solos', el reality en exclusiva de mitele PLUS, donde ambos se dieron cuenta en apenas unos días de que lo suyo era un flechazo a primera vista en toda regla.

Aunque Bea Retamal ('GH 17') entró al pisito con novio, lo cierto es que los encantos de Dani García no tardaron en hacer efecto: "El pisito me regaló a la chica con la que estoy ahora, estamos encantados, seguimos juntos y ella se ha tomado genial esta oportunidad que me han dado, ha sido una alegría enorme para ella al igual que para mí, nada más llegar a casa le cuento todo lo que he vivido".

Tan en serio van Dani G. y Bea que los planes de boda sobrevuelan desde hace tiempo en sus cabezas: "En el pisito de 'Solos' no nos casamos de verdad porque no pudo entrar un juez real a que se firmase el papel, pero yo lo hubiera hecho sin dudar, no diría que estar al caer pero para mí yo ya estoy casado con ella, solo falta firmar un papel un día con la familia".