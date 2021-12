Enrique, sobre Sofía: “Se esperaba a Mario Casas y ha llegado el tigre de Alcira”

Sofía ha causado sensación al entrar en ‘First Dates Café’ , ha elegido un impresionante vestido diseñada por ella misma, que no ha dejado indiferente a nadie. Y es que la joven venía con las expectativas muy altas , tanto que esperaba encontrarse con su propio Mario Casas .

Al ver a Enrique ha respirado tranquila porque le ha parecido un chico muy majete, pero a él le ha entrado la risa al saber lo que ella esperaba “Se esperaba a Mario Casas y ha llegado el tigre de Alcira”. La realidad es que Sofía no quiere a un Mario Casas en su vida “No quiero a Mario Casas, quiero a una persona que me entienda y me valore tal y cómo soy yo”, pero sí la complicidad en pareja que derrocha en sus pelis.