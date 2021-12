Flechazo de amistad en 'First Dates Café': “El primero en la historia del programa”

“Yo te veía en ‘La Quinta Marcha’, estabas de bueno… No me creo que esté aquí, que te estoy tocando”, ha asegurado Clara al estar cerquita de Jesús Vázquez. La soltera se define como “una cachonda mental” y está buscando a alguien con quién disfrutar de la vida y no parar de reír. Solo ha pedido que a su futura amiga le gustara bailar y ha terminado descubriendo que lo hacían en la misma pista y no se conocían.