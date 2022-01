Los chistes malos protagonizan la cita de Valentí y Sandra: “Soy deportista de alto rendimiento, me rindo enseguida”

Sandra y Valentí han encontrado durante su cita cosas que les separaba del todo, pero otras muchas que les unían y que les hacían reír juntos como los chistes malos . Valentí no quería enseñarle esa faceta suya en la primera cita, pero ella ha insistido y ya no han podido parar.

A Sandra le ha hecho mucha gracia y en el momento que Valentí ha tenido la oportunidad le ha vuelto a contar otro de sus chistes. Cuando han hablado de deporte, él ha sido sincero “Soy deportista de alto rendimiento, me rindo enseguida”. Un chiste malísimo, que a ella le ha encantado “Sus chistes me han parecido malísimos, pero me he reído mucho”.