La comparación de Manuel entre mujeres y ordenadores que horroriza a Pilar: “Las mujeres funcionan cómo un Mac y el hombre es un PC”

Manuel y Pilar se han conocido de una manera especial y han comenzado a conocerse con muchas ganas. Él estaba tan cómodo charlando con su cita que no ha dudado en hablarle de lo bueno y de lo malo de su vida incluso, le ha confesado por qué no tiene mucha relación con su hija y su nieto.

A Pilar no le ha desagradado Manuel y ha querido conocerle un poquito más. Han comenzado hablando de la familia y de los nietos que tenían. Pilar tiene un nieto que la vuelve loca y ha querido saber si su cita también tenía. Manuel le ha dicho que sí, pero que no tenía mucho contacto con su hija y para no darle mayor explicación de los motivos, le ha soltado una metáfora que a Pilar le ha horrorizado.