Rafa enseña el tatuaje a su padre y a media España al mismo tiempo: “Me va a matar”

Rafa estaba disfrutando un montón de su cita con Sara en ‘First Dates Café’ y no ha dudado en confesarle ciertos detalles de su vida que ni sus padres sabían y de los que se han enterado por televisión: “Mi padre me va a matar cuando lo vea”.

Sin embargo, en un momento dado, Rafa se ha venido arriba y ha decidido que su padre supiera el motivo y viera su tatuaje todo de golpe. “Este tatuaje me lo he hecho porque tenía ganas, me acordaba mucho del abuelo y la abuela, y me lo ha he hecho”, ha asegurado mientras se desabrochaba la camisa y nos lo enseñaba “Me ha parecido necesario enseñarlo y sin más”.