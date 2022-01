José adivina el carácter de Natalia por sus facciones faciales: “Observadora y con carácter”

Aunque la edad y la falta de mariposas no han conseguido que Cupido diera en la diana, Natalia ha descubierto a un hombre que no ha dejado de sorprenderla ni un solo momento. Incluso, le ha dicho cómo era su carácter y su forma de ser con solo mirarla a la cara. “Tiene una barbilla muy pequeña, no es una persona que se aguante”, ha explicado José antes de contarnos que ha estudiado psicomorfología facial y que nuestras facciones dicen mucho de nuestro forma de actuar.