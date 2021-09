Denunció a su hijo por maltrato tras sufrir un infierno con él: "Me tiró un patín de ruedas a la cara"

Mati relata cómo y cuándo comenzó a cambiar su hijo hasta que llegaron las agresiones: “Me tiró un patín de ruedas a la cara, eso ya no lo podía consentir y todo era a base de porrazos y empujones. Me ha llegado a pegar y robado joyas de mi familia”. Asegura que le costó denunciar (por agresión verbal y física ) y le costó ver que era lo mejor.

Hablamos con él y nos asegura que se siente culpable por todo lo que ha hecho. Se muestra arrepentido: “Muchas veces tengo miedo de mí mismo, por eso no salgo, quiero estar tranquilo. Me angustian muchas cosas, poder hacerle daño a alguien. Hay momentos que no me controlo y soy capaz de hacer cualquier cosa, no puedo controlarme”.