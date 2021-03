‘La generación del miedo’, este martes a las 22.45 horas en ‘En el punto de mira’

Desde que comenzó la pandemia, se han despertado una serie de miedos entre nosotros. Son temores de todo tipo. ¿Has sentido alguno? No tocar las puertas, desinfectar todo antes de coger algo, no salir a la calle, agobiarse por no tener gel hidroalcohólico, lavarse las manos constantemente… “Fuera siento que me puede pasar cualquier cosa, es como abrir las puertas del infierno”, comenta una entrevistada a ‘En el punto de mira’.