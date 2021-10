Fabiola Martínez y el peligro de tomar leche cruda: “Comí queso sin pasteurizar, me sentí culpable por lo que le había ocurrido a mi hijo”

Fabiola nos ha explicado que esta bacteria afectó a todos los órganos de su hijo: “Tuvimos suerte porque normalmente los fetos con esta infección mueren”. La empresaria venezolana cree que fue un queso lo que provocó su infección: “Yo me ponía morada a quesos durante el embarazo pero no tenía ni idea de lo que me podía pasar, no estaba informada de lo peligroso que era comer lácteos sin pasteurizar”.