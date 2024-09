Manu Tenorio estalla contra sus 'haters' e invita a investigar a sus inquiokupas: "Panda ingente de imbéciles"

Después de denunciar esta situación, saltaron varias informaciones del cantante, indicando que tenía deudas con Hacienda, que tuvo que aclarar: "Yo no tengo problemas con Hacienda y, si alguien los tiene, lo que hace Hacienda es intervenir tus cuentas, congelarlas, y eso no ha pasado nunca, por lo tanto, yo con Hacienda no tengo deudas". Sin embargo, si admitía tener aplazamientos para poder hacer frente a sus pagos.