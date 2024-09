El cantante Manu Tenorio, víctima de la okupación, hablamos con su abogado: "Le está afectando a su carrera y psicológicamente"

Entre los motivos que señalan los okupas para no pagar y no irse de la vivienda, el magistrado comentaba: "Yo estuve hablando con ellos a comienzos de verano y me dijeron que estaban trabajando, pero que no podían pagar". Tras varios intentos para intentar llegar a un acuerdo con ellos de manera amistosa por parte del cantante, el abogado asegura, que no le ha quedado otra opción que utilizar la vía judicial.