Gislene, la mujer atropellada después de que un hombre embistiera un coche contra su bar: "Podría estar muerta"

La jueza ha acordado la ratificación de la prisión provisional para el hombre acusado que entró el pasado 12 de agosto a ese bar con su coche embistiendo contra todo lo que había ahí y causando diversos heridos para intentar asesinar a la pareja de su ex. El programa ha vuelto a recordar cómo comenzó todo.

El conflicto comenzó cuando una pareja discutió y la mujer avisó a su ex para que fuese a por su actual pareja. El hombre vio que la pareja de su ex estaba en el bar e intentó matarle con el coche. Los vecinos y los clientes del bar le lanzaron sillas y mesas para detenerle sin éxito .

Una de las más afectadas del accidente fue la propia dueña del bar, Gislene . La propietaria del local ha hablado en 'En boca de todos' para contar lo sucedido y ha confesado que se siente segura de que el hombre esté en la cárcel : "Estoy un poco más tranquila de que esté en prisión. No tenemos tanto miedo porque está en prisión".

Gislene ha señalado que sigue teniendo muchos problemas de salud después del atropello : "Tengo muchos dolores abdominales, mi local está totalmente destrozado y hay seis personas con lesiones leves. Yo podría estar muerta ahora y no podría estar hablando con vosotros".

La dueña del local ha asegurado que fue una tremenda batalla campal lo que se vivió aquel día. "Cuando me puse a levantarme pensaba que era una persona que estaba borracha... Yo no daba crédito, nunca he visto esto", ha comentado Gislene sobre el día del incidente.