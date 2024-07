Una madre ha tomado la drástica decisión de desheredar a sus dos hijas: ''No quieren saber nada de mí''

''Yo he criado sola a mis hijas, tenían a su padre, pero no se ocupaba de nada. He trabajado mucho, muchas horas al día, ocupándome de todo sola cada vez que me necesitaban, después cuando han crecido, el bueno ha sido el papá. La pequeña me llegó a decir que para qué quería a una madre que se ocupaba únicamente de limpiar la vivienda de otras personas y que prefería vivir con el padre porque le podía dar más'', explica detalladamente.