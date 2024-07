Antonio Naranjo ha recibido "amenazas de muerte" tras sus críticas a Karol G: "Las tengo denunciadas"

El tertuliano decidió dar su opinión sobre lo que le parece la artista colombiana Karol G , asegurando que era “una petarda” y que, si ella era capaz de llenar cuatro ‘Santiago Bernabéu’ y los ‘Rolling Stones’, no, la humanidad merecía “extinguirse”.

Unas palabras que no tardaban en generar reacciones en España y en medio mundo. Han sido muchos medios de comunicación del país natal de la artista los que han cargado contra él, llamándolo “cavernícola” o asegurando que él sí que debería extinguirse.

“A mí la música de Karol G me parece aburrida, fastidiosa y no pasa nada. Entiendo que la palabra puede tener otras connotaciones, pero yo no pretendía ofender a nadie”, declaraba el periodista, antes de hacer una revelación muy seria.