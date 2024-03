Una madre denuncia el acoso escolar que sufre su hija de 11 años: ''Intentaron clavarle un lápiz en el ojo''

‘’Está muy angustiada, tiene mucho estrés y pánico. El informe pericial ha afirmado que tiene estrés postraumático que se manifiesta en pesadillas por las noches, dificultades para la alimentación y terror de pasar al instituto con su presunta acosadora porque no sabe lo que le puede ocurrir’’, comienza explicando sobre cómo está su hija.

''El colegio no la ha hecho caso y está desolada porque dice que se siente indefensa y que nadie puede hacer nada por ella. No quiere hablar, está bloqueada emocionalmente y su única preocupación es que no quiere que se hable del tema’’, continúa.