Uno de los vecinos del edificio desalojado en Llobregat en el que hay atrincheradas tres familias: ''No hay ningún peligro''

Según indica la reportera del programa , las familias atrincheradas no están de acuerdo con el informe técnico del ayuntamiento q ue asegura que hay daños estructurales en el edificio y que no se garantiza su habitabilidad.

Aún con todo esto, los atrincherados afirman no estar de acuerdo con las soluciones que les dan porque ‘’no son definitivas’’ y han decidido no abandonar el edificio al menos hasta que ‘’no haya una orden judicial’’.

‘’No hay ningún peligro, no hay ningún daño. A mi me hicieron un registro en el cuarto de baño, no había ningún peligro, está todo reformado por dentro, todo bien no hay ningún problema’’.