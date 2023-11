El abogado de Rafael Amargo, sobre su inminente ingreso en prisión: ''Vamos a presentar un recurso''

‘’Esto es algo que cabía dentro de lo posible desde hace unas semanas por no decir unos meses. Esto se empezó en el mes de abril cuando se nos requiere para que justifique alguna ausencia de manera esporádica, es decir, firmaba cada quince días, pero había veces que no firmaba. A partir de ahí empezamos a presentar documentación acreditativa de su estado de salud, incluso un informe de médico forense y estábamos a la espera de recibir otro tipo de información referente a informes de médicos especialistas, en este caso, psiquiatras’’, comienza explicando el abogado.

Nacho Abad ha querido saber si no había ‘’una medida menos lesiva’’ para el bailaor: ‘’Eso mismo me pregunto yo porque realmente más controlado que él hay poca gente, si sale a la calle tiene un fotógrafo, es decir, constantemente está monitorizado por unos y por otros. Además, la policía sabe perfectamente dónde está. Difícilmente puede eludir la acción de la justicia (…)’’, explica el abogado de Rafael Amargo.

Jaime Caballero ha desvelado qué le dijo Rafael Amargo durante el día de ayer antes de entrar en prisión: ‘’Estuvimos hablando bastante en el sentido de que cabía esta posibilidad y él me decía ‘espero que no hagan conmigo lo mismo que con Eduardo porque no ha comparecido y yo me he presentado siempre’. Él se sentía maltratado por el hecho de ser una persona pública’’.