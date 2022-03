Valentina vive en Zhytomyr, la ciudad en la que han bombardeado un refugio de niños: "Vamos a luchar hasta la última gota de sangre"

Esta joven ucraniana ha explicado que siente que ya no existe ningún lugar seguro en Ucrania : "Antes yo les decía a mis compañeras de trabajo que se vinieran a mi casa porque pensaba que era un lugar seguro, pero ahora las sirenas antiaéreas se escuchan en todas las ciudades medianamente grandes de nuestro país".

Valentina ha explicado con gran dureza que " no hay fascistas ni neonazis en Ucrania ", que son Putin y sus seguidores los que se están comportando peor aún que los nazis atacando claramente lugares en los que se esconden civiles, entre ellos cientos y miles de mujeres y niños.

Con gran arrojo, Valentina ha asegurado que su pueblo, un pueblo que nada tiene que ver con la Rusia de Putin, va a derramar hasta la última gota de sangre por defender su patria: " Esto parece una película , todos estamos muy nerviosos porque no sabemos lo que va a pasar mañana".

Valentina vive en un edificio de los años 80, un edificio en el que no hay refugio antibombas y en el que solo dispone de un sótano: " Un simple sótano no es suficiente para protegernos, así que nos quedamos en el baño de nuestras casas encerrados, dentro de casa es el lugar más seguro".

Valentina ha cerrado la conexión con 'Cuatro al día' pidiendo que la Unión Europea cierre el espacio aéreo, algo que Joaquín Prat le ha negado: "Me temo que no va a ser así, Valentina, porque la Unión Europea ya ha dicho que eso no lo va a hacer porque Putin lo tomaría como un ataque a su gobierno".