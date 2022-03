Francisco José Gan, Teniente General en la Reserva: “Una Tercera Guerra Mundial no tiene por qué ser nuclear”

‘Cuatro al día’ ha hablado en directo con Francisco José Gan, Teniente General en la Reserva, que ha explicado, en primer lugar, que una Tercera Guerra Mundial no va unida al uso de armamento nuclear .

“En pura teórica del enfrentamiento, una guerra ahora no podría no estar vinculada al armamento nuclear. La bomba nuclear se diseñó, en un primer momento, para no ser utilizada, pero en caso de lo que se considera como crítico, imposible o irrenunciable esté en juego, la tentación de utilizarla es evidente”, aseguraba el militar.